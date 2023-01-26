تحرير 2485 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

حررت الأجهزة الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2485 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، ورفعت 75 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما حررت 557 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

1- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

2- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

3ـ يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمو الطرق.

4- يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام إلى لفحص المركبات أمنيًا.

5ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

6- يسهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، ومركبات المناطق الحرة.