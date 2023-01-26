وقالت الوزيرة البريطانية -في كلمة ألقتها الأربعاء بمركز البحوث الآسيوية في لندن- "أسعى الآن من أجل التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة مع الهند، وذلك بعد القيام بإعادة التفاوض بشأن إتفاقيات حديثة للتجارة الحرة على نطاق عالمي، بالإضافة إلى إتفاقيتين جديدتين مع أستراليا ونيوزيلندا خلال العام الماضي".

وأضافت "إن بريطانيا تدرك عزم وتصميم دول رابطة جنوب شرق آسيا /آسيان/ على العمل من أجل الحفاظ على السلام والرخاء عبر المنطقة لأن ذلك يؤدي إلى رواج الأعمال وتحقيق الإزدهار، ولفتت إلى أن بريطانيا تعمل مع إستراليا والولايات المتحدة من أجل دعم البحرية الإسترالية بتكنولوجيا عالمية للغواصات من خلال الشراكة المشتركة التي تدعم قدرات والدفاع والأمن في المنطقة، مشيرة إلى أن بريطانيا عقدت إتفاقات جديدة بشأن الاقتصاد الرقمي مع سنغافورة واليابان، وأن هذه الاتفاقات تسهل لشركات هذه الدول التعاون بشأن مبادرات تكنولوجية ودعم التعاون بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكدت الوزيرة البريطانية، أن الابتكارات التي تحدث في منطقة الأندو - باسيفيك هى سبب حرص الحكومة البريطانية على تعزيز تعاونها مع دول المنطقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.