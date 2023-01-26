وقال الوزير الألمانى - خلال زيارة لقوات سلاح الجو الألمانية وفق ما نقله موقع "دويتش فيله" الإخبارى الألمانى، اليوم الخميس، إن تدريب الجنود الأوكرانيين على التعامل مع مدرعات "ماردير" (مركبة قتال لسلاح المشاة)، سيبدأ بنهاية شهر يناير الجارى فى ألمانيا، على أن يكون التدريب على دبابات "ليوبارد 2" بعد ذلك بقليل.

وكانت ألمانيا قد قررت أمس إرسال 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا من مخزون جيشها، وهو القرار الذي قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه أعقب مشاورات مطولة ومكثفة مع الحلفاء بحلف شمال الأطلسى (ناتو). وكانت الحكومة الألمانية أعلنت تشجيع الحلفاء على البدء في تدريب القوات الأوكرانية على كيفية تشغيل الدبابات والمساعدة فى صيانتها.