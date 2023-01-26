وذكرت الصحيفة - فى تقرير عبر موقعها الإليكترونى اليوم الخميس، أن عشرات الآلاف من المواطنين تجمعوا - رغم الأجواء الشتوية المليئة بالضباب - اليوم لمشاهدة عرض في العاصمة الهندية حيث استعرض القدرة الدفاعية للبلاد والتراث الثقافي في شارع احتفالي تم تجديده حديثًا.

وقالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك كضيف رسمي في الهند بمناسبة يوم الجمهورية ، الذي يصادف ذكرى اعتماد دستور البلاد في 26 يناير 1950 ، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من حصولها على الاستقلال من الحكم الاستعماري البريطاني .

وأشارت الصحيفة إلى أن الهند تدعو تقليديا، القادة الأجانب لمشاهدة العرض. وكان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند ضيف الشرف هذا الحدث في عام 2016 وشاهده الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما في عام 2015. بينما شاهد عشرة من قادة جنوب شرق آسيا العرض في عام 2018.

وأضافت واشنطن بوست أن الرئيس السيسى كان يقف إلى جانب رئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي كان ارتدي عمامة باللونين الزعفراني والأصفر واللذان يرمزان إلى الألوان القومية الهندوسية .

وأدى العشرات من النساء والرجال وتلاميذ المدارس والراقصين الشعبيين -الذين ارتدوا أزياء ملونة- رقصات واستعراضات ثقافية وجماعية في الشارع وسط هتافات كبيرة من الحشد.

كذلك جرى استعراض مدافع هاوتزر ودبابات وصواريخ كروز تفوق سرعة الصوت وصواريخ مضادة للدبابات وناقلات جند مدرعة خلال العرض، حيث سار مئات الرجال من كتائب الشرطة والجيش. وانضم أيضا فنانون على دراجات نارية من القصر الرئاسي .

وانتهى العرض الذي استمر 90 دقيقة باستعراض جوى شارك فيه 75 مقاتلة من القوات الجوية، بما في ذلك طائرات رافال وطائرات نقل وطائرات هليكوبتر.

واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة إنه تمت إعادة تطوير شارع راجباث -الذى بناه حكام الهند البريطانيون السابقون- كجزء من احتفالات الهند بالذكرى 75 لاستقلالها فى العامين الماضيين حيث تصطف على جانبيه مروج ضخمة وصفوف من الأشجار ، وقد أعيدت تسميته ب"كارتافاياباث" (شارع الواجب) .

