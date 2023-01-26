انعقاد لجنة توطين أهداف التنمية المستدامة بالبحيرة لتشجيع الاستثمار

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة وذلك لضمان إستمرار مواكبة بيئة الإستثمار بالمحافظة للتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية المحتملة بما ينعكس على تحقيق حياة أفضل للمواطنين .



وأضافت أن توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي يهدف الى معالجة الفجوات التنموية فى كافة المحافظات والحد من عدم المساواة والإلتزام بمبدأ " عدم ترك أحد خلف الركب " .



جاء ذلك إنعقاد لجنة توطين أهداف التنمية المستدامة بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وبحضور هبه مكرم عضو مجلس الشيوخ ومحمد فوزى والى عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور و إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة .



وخلال الاجتماع تم مناقشة إستمارة الاستبيان لإستطلاع مدى جاهزية المحافظات المصرية لإعداد التقارير الطوعية المحلية لإستيفاء كافة البيانات المطلوبه بها للمشاركة ضمن 13 محافظة ، حيث سيتم إختيار عدد 4 محافظات منها للمشاركة فى التقرير الطوعى وتقديمها خلال الدورات المقبلة للمنتدى السياسى رفيع المستوى .



وأكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية المشاركة فى هذا الإستبيان وإعداد التقرير الطوعى ووضع خطة عمل واضحة للإنجاز وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ، حتى تكون المحافظة جاذبة للإستثمار وإستغلال تميزها فى المجال الزراعى والصناعى والبيئى فضلاً عن السعى لدمج أهداف التنمية المستدامة فى الخطط الإستراتيجية والمحلية ورصد التقدم المحرز فى تلك الأهداف ، وخاصة أن المحافظة لها سابقة خبرة فى إعداد مثل هذه التقارير الطوعية .



كما وجهت بقيام كل عضو من أعضاء اللجنه بتقديم البيانات اللازمة لإستيفاء عناصر إستمارة الإستبيان لتقديمها فى موعدها المحدد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

