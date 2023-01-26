انخفاض سعر الغاز بأوروبا 25% بسبب اعتدال الطقس فى الشتاء

فاطمة شوقى

شهدت أسعار الغاز الطبيعى في أوروبا انخفاضا جديدا، والذى وصل 25% منذ بداية العام الجارى، وذلك نظرا لارتفاع المخزونات واعتدال الطقس رغم فصل الشتاء.

وأشارت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية إلى أن الصندوق الهولندي أعلى انخفاض سعر الغاز 3% إلى 56.50 يورو لكل ميجاواط/ ساعة، وبذلك تعتبر هي المرة الثالثة التي تنخفض فيها أسعار الغاز منذ بداية العام، حتى وصل الانخفاض إلى 25%.

تشير توقعات الطقس إلى أن درجات الحرارة سترتفع في الأيام المقبلة في الدول ذات الاستهلاك الأعلى للغاز في أوروبا، وستصل درجات حرارة أكثر اعتدالًا إلى شمال غرب أوروبا الأسبوع المقبل بعد موجة البرد الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي ستظل مرتفعة بشكل غير عادي في هذا الوقت من العام، فهي ممتلئة بنسبة 77٪ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وأعلى بكثير من متوسط ​​الخمس سنوات لموسم التدفئة الشتوي.

وتخفف الكميات الكبيرة من الغاز المخزن والتدفق المستمر لشحنات الغاز الطبيعي المسال مخاوف الإمداد في غياب الغاز الروسى عبر خط الأنابيب.

كتب محللو دويتشه بنك إيه جي في مذكرة هذا الأسبوع "يمكننا أن نتحمل أن نكون أكثر تفاؤلاً ، فتخزين الغاز يتزايد وأسعار الغاز تتراجع، كما أن التضخم ينخفض ​​وعدم اليقين يتناقص."

من ناحية أخرى ، في ألمانيا ، أكبر اقتصاد في أوروبا ، قالت وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية أنها "ترى أن الوضع أقل توترا مما كان عليه في بداية الشتاء".