انخفاض الوفيات يرفع عدد سكان إسبانيا.. وصحيفة: 76% زيادة فى المتجاوزين 100 عام

فاطمة شوقى

سجلت إسبانيا أعلى نسبة من عدد السكان، حيث أصبحت موطنا لعدد من السكان أكثر من أي وقت مضى، وتشير البيانات النهائية للسجل، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء (INE)، إلى أن عدد المسجلين في إسبانيا يبلغ 47475420 شخصًا من 1 يناير 2022 ، وهو ما يصل بالتالي إلى الحد الأقصى التاريخي للسكان بعد زيادة عدد المسجلين بمقدار 90313 نسمة.

وأشارت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إلى أن هذا الرقم، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء ، يمثل تعافيًا من الانخفاض المسجل في عام 2020 ، وهو عام تميز بوفيات من جائحة كورونا، ويرجع الانتعاش بشكل أساسي إلى زيادة عدد السكان الأجانب ، الذين زادوا بمقدار 102.784 شخصًا إلى 5.542.932 شخصًا ويمثلون الآن 11.7٪ من الإجمالي .

وأوضحت الصحيفة أن متوسط ​​عمر السكان المسجلين في السجل 44.1 عاما، ويبلغ عمر الإسبان 45 عامًا والأجانب 37.1 عامًا (يبلغ عدد مواطني الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي 39.6 عامًا).

وزاد الأوكرانيون، نتيجة للحرب مع روسيا، بشكل كبير في عام 2022 وهم من بين 20 جنسية سائدة في إسبانيا، على الرغم من أنه اعتبارًا من 1 يناير 2022 لم يكن لديهم مثل هذا الوجود (تم تسجيل 111443).

وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا شهدت زيادة 76% للسكان الذين يتخطوا أعمارهم الـ100 عاما ، وهناك توقعات بتحقيق زيادة 26% في السكان الذين يتراوح أعمارهم بين 90 و99 عاما، وعلى العكس من ذلك يوجد 200 الف طفل تتراوح أعمارهم بين 0 و4 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن النساء هن اللائي يعشن أطول أعمارهن ويشكلن غالبية السكان المعمرين. إنهم يمثلون 77٪ من إجمالي أولئك الذين يشغلون هذه الفئة العمرية ، أي ما يقرب من ثمانية من كل عشرة أشخاص بعمر 100 عام أو أكثر هم من النساء. على الرغم من كون السكان الذكور أقلية ، إلا أنهم زادوا من وجودهم ، حيث انتقلوا من يمثلون 20٪ قبل عقد من الزمن إلى 22٪ اليوم.

وتعتبر الأندلس المنطقة التي تضم أكبر عدد من السكان المعمرين في إسبانيا، حيث يبلغ عددهم 2925، في المرتبة الثانية كتالونيا مع 2836 وبعدها مدريد بـ 2515.

تتناقض شيخوخة السكان في إسبانيا مع أعداد المواليد التي حدثت منذ سنوات، حيث فقدت إسبانيا أكثر من 800الف طفل دون سن 9 سنوات، وانخفاض تفاقم أيضًا في السنوات الأربع الماضية ، حيث انخفض عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 4 سنوات بنسبة 26٪.