اليوم السابع
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الخميس، 26 يناير 2023 01:26 م
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"اليوم السابع" تشكر "حياة كريمة" لتخصيص مكتبة باسم الراحل علام عبد الغفار

الخميس، 26 يناير 2023 01:21 م
"اليوم السابع" تشكر "حياة كريمة" لتخصيص مكتبة باسم الراحل علام عبد الغفار الصحفي علام عبد الغفار

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توجهت مؤسسة "اليوم السابع" بخالص الشكر والتقدير لمؤسسة "حياة كريمة"، على قرارها بشأن إنشاء مكتبة باسم الزميل الصحفي الراحل علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات بالجريدة، وذلك فى مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.
 
وتؤكد "اليوم السابع"، أن ما قامت به مؤسسة "حياة كريمة" يُعبر عن تقديرها لأهمية دور الصحافة ورجال الإعلام في دعم المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير حياة كريمة تليق بالشعب المصرى بمختلف محافظات الجمهورية، وتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات لضمان توفير "حياة كريمة" للمواطنين.
 
جدير بالذكر، أن مؤسسة "حياة كريمة" نعت الصحفي علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات بجريدة وموقع اليوم السابع، والذى وافته المنية الثلاثاء بعد صراع مع المرض، وقد قررت المؤسسة إنشاء مكتبة بإسم الراحل، وذلك في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.
 
يأتي ذلك تقديرًا من مؤسسة حياة كريمة لجهود الراحل وعرفانًا بما قدمه خلال رئاسته لقسم المحافظات من جهود كبيرة للمشروع القومي حياة كريمة من رصد وتغطية مستمرة للمبادرة الرئاسية وأنشطتها وما تقدمه  للمواطنين من خدمات متعددة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالقري الأكثر إحتياجاً في كافة محافظات الجمهورية وتوفير الحياة الكريمة لهم

اليوم السابع

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

علام عبد الغفار



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