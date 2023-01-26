اليوم السابع
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النصب الإلكترونى.. أحدث حيلة للاستيلاء على أموال المواطنين

الخميس، 26 يناير 2023 03:30 ص
النصب الإلكترونى.. أحدث حيلة للاستيلاء على أموال المواطنين النصب الإلكترونى ـ أرشيفية
كتب أحمد حسني

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"النصب الإلكترونى" يعد أحدث طرق الكسب السريع عبر الإنترنت، فخلف شاشة الأجهزة الحديثة يحصل النصاب على المال دون تفكير فى العقوبة التى سوف تقع عليه من قبل القضاء، ويتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة تلك الجريمة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.
 
يقول المحامى خالد محمد إن العقوبة التى تواجه القائمين على حرائق النصب الإلكترونى هى الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
 
وأضاف الخبير القانونى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
 
وأوضح أن القانون ينص على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال فى النصب على الغير والتحصل منه على أموال أو غير ذلك، مؤكداً أن التقنيات الحديثة تعمل على تحديد المتهمين عبر منصات وسائل الاتصال لينال كل منهم عقوبته طبقاً للقانون.

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