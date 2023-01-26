المكسيك تطلق تحذيرا من "التيك توك" بعد تسمم طلاب بسبب تحدى تناول منوم

فاطمة شوقى

أطلقت السلطات المكسيكية تحذيرات مشددة من تطبيق "تيك توك"، والتحديات الخطيرة التي يمارسها عشرات القاصرين، وخاصة تحدى تناول منوم وهو دواء خاضع للرقابة مع الاستمرار في الاستيقاظ لأطول فترة ممكنة، وهو الذى أدى إلى تسمم العشرات من طلاب مدرسة ثانوية بالمكسيك، حسبما قالت اللجنة الفيدرالية للحماية من المخاطر الصحية Cofepris.

قالت اللجنة الفيدرالية للحماية من المخاطر الصحية في بيان، إن اللعبة التي يطلق عليها "الشخص الذي ينام أخيرًا، يفوز" ، تتكون من تناول الأدوية الخاضعة للرقابة التي تحث على النوم وتسعى إلى بقاء المشاركين مستيقظين لأقصى وقت، وفقا لصحيفة "لا اكسبانثيون" المكسيكية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عادة ما يتم دواء كلونازيبام ، الذى تم استخدامه في التحدى على التيك توك ، هو للسيطرة على نوبات الهلع وحالات القلق ، وأيضا يتم استخدامه كمنوم.

وفقًا للسلطات ، فإن الاستهلاك غير المناسب ، دون إشراف طبي وغير مسؤول ، للأدوية ذات الخصائص المزيلة للقلق مثل كلونازيبام ، له آثار جانبية، من النعاس والدوخة والغثيان إلى فقدان التوازن والصداع وآلام العضلات أو المفاصل.

الأعراض الأخرى المحتملة هي عدم وضوح الرؤية ، والرعشة ، وسلس البول أو احتباس البول ، وزيادة اللعاب ، وصعوبة أو التذكر ، ومشاكل الجهاز التنفسي.

وذكرت السلطات أن ثمانية قاصرين أصيبوا بالتسمم في المكسيك بسبب تناولهم دواء مزيل للقلق، كجزء من التحدي الذي تم إجراؤه على منصة الفيديو تيك توك.

ووقعت الحالات في مدارس، خمس منها الخميس الماضي في مكسيكو سيتي والباقي في ولاية نويفو ليون حيث تمكن الطلاب من تناول الدواء، على الرغم من كونهم يخضعون لنظام خاضع للرقابة، لم يتم الإبلاغ عن أي منها خطيرة.

ومن أشهر التحديات التي شهدت رواجا على هذا التطبيق مؤخرا تحد "تناول قطعة من الحلوى بداخلها مادة حارة للغاية" وتحد تناول "الادوية" الذي تسبب في تسمم ما لا يقل عن 57 طالبا بإحدى المدارس الثانوية بالمكسيك وتحد "الخنق" أو "كتم النفس" وغيرها مما يسبب حوادث مميتة بين الطلبة والمراهقين الذي يتابعون التطبيق بشكل يومي.