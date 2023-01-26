المحكمة الوطنية الإسبانية تحقق فى اعتداءات إرهابية بالساطور على كنيستين

فاطمة شوقى

بدأت المحكمة الوطنية الإسبانية فى التحقيق في هجوم مسلح قام به شخص يحمل ساطور، لكنيستين فى مقاطعة أليخيسراس، التى تقع جنوب إسبانيا، أمس الأربعاء، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بينهم قسا.



مرتكب الهجوم فى اسبانيا

وتصف المحكمة الوطنية الإسبانية الهجوم بـ"الإرهابى"، مشيرة إلى أنه سيتم التحقيق فى هذه القضية على هذا الأساس، حسبما قالت صحيفة "ايه بى سى" الإسبانية.

وأرسل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيز، تعازيه عبر تويتر إلى أقارب الشخص المتوفى والذى يُدعى ساكريستان، وتمنى الشفاء العاجل للكاهن المصاب ودعم عمل السلطات.



اعتداءات اسبانيا

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن الكنيستان لا يبتعدا عن بعضهما سوى بضع دقائق سيرا على الأقدام.

وألقت الشرطة القبض على المهاجم الذي كان يحمل ساطورا، دون أن تشير إلى دوافع هذا الهجوم، ولكن يتم التحقيق على أنه اعتداء ارهابى.

وأعرب المونسنيور فرانسيسكو سيزار جارسيا ماجان ، الأمين العام للمؤتمر الأسقفي لإسبانيا، عن أسفه للحقيقة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "لقد تلقيت بألم أخبار الأحداث في الجزيرة الخضراء، فى هذه اللحظات الحزينة من المعاناة، ننضم إلى آلام أسر الضحايا وأبرشية قادس وندعو بالشفاء العاجل للجرحى".



هجوم ارهابى فى اسبانيا

ونقلاً عن الشرطة المحلية، قال متحدث باسم خدمات الطوارئ التابعة لحكومة الأندلس الإقليمية، إن المهاجم أصاب أولاً قسًا داخل كنيسة سان إيسيدرو في الجزيرة الخضراء، ثم ذهب إلى كنيسة سيدة لا بالما القريبة، في نفس المدينة ، حيث قتل رجلاً أكبر سناً كان يعمل مساعد الكاهن.

ويعود آخر هجوم إرهابي في إسبانيا إلى أغسطس 2017، عندما وقع هجومان مزدوجان راح ضحيتهما 16 قتيلا و140 جريحا في شارع دي رامبلاس في برشلونة ومنتجع كامبريلس الساحلي، وأعلن تبنيهما تنظيم داعش الإرهابى.