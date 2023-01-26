الكويت وسلطنة عمان يدينان اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على المدن الفلسطينية

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين، للعدوان الوحشي الذى شرعت به قوات الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، والذى أسفر عن استشهاد وإصابة أبرياء.

وأكدت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق.



وحذرت الخارجية الكويتية من مغبة هذه الانتهاكات، التي تنذر بالمزيد من التصعيد محملة سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية كاملة لتداعيات هذه الاعتداءات المتكررة.

أيضا، أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على المدن الفلسطينية، وآخرها العدوان الوحشى على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، الذى أسفر عن استشهاد وإصابة أبرياء عزل.

ودعت وزارة الخارجية العمانية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم /الخميس/ - المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته نحو وقف التصعيد ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.

يذكرأن، ندد مجلس النواب الأردني بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وقالت لجنة فلسطين النيابية -خلال اجتماع عقدته، اليوم /الخميس/- برئاسة النائب الدكتور فايز بصبوص، إن الاحتلال الصهيوني ارتكب صباح اليوم مجزرة تجاه الشعب الفلسطيني البطل في مخيم جنين.