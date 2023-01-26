"القومى للمرأة" بكفر الشيخ ينظم ورشة عمل للفتيات لتعليم صناعة الحلى بأبسط الأدوات

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، ورشة عمل بمقر الفرع عن صناعة الحلى باستخدام أبسط الأدوات والخامات، مثل سلك النحاس الأصفر والأحمر والخرز والأحجار الكريمة، استهدفت الورشة بعض السيدات والفتيات الراغبات فى إقامة مشروعات متناهية الصغر لصناعة وإنتاج الحلى والإكسسوارات بهدف الاستخدام الشخصى والبيع لزيادة الدخل.

يأتى ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقررة المجلس القومى للمرأة فرع كفر الشيخ، وقام بالتدريب الدكتورة نجلاء الاشرف، أستاذ المعادن والحلي، ووكيل كلية التربية النوعية، وحضرها من فرع المجلس، فريدة المزين المقرر المناوب، وسعيدة كامل، وإيمان مصطفى عضوات الفرع.

وأكدت الدكتورة أمانى شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقررة المجلس القومى للمرأة فرع كفر الشيخ، إن الورشة تهدف إلى إحياء الحرف التراثية في المجتمع المصري والتعرف على الحلى المصري القديم وأنواعه وأشكاله، ومواد التصنيع وربطها بالحلى المعاصر، بالإضافة إلى المساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال تعليم مهارة صناعة الحلي باستخدام السلك، واكتساب مهارة تنفيذ حلى مستوحى من نماذج الفن المصري القديم وتنمية المهارات الإبداعية لدى المتدربات وترسيخ قيمة التراث المعنوي وأهمية الحفاظ عليه، إضافة لإقامة مشروعات متناهية الصغر لصناعة وإنتاج الحلي والإكسسوارات بهدف الاستخدام الشخصي والبيع لزيادة الدخل.

وأشارت شاكر إلى أن الإنسان عرف صناعة الحلي وأدوات الزينة منذ فجر التاريخ، ولها أدوارا مختلفة في الحضارة المصرية القديمة فكانت تستخدم لأغراض الزينة والتزين، ولأغراض دينية أيضا وكان يلبسها الرجال والنساء معا، فالمصريين القدماء عرفوا الحلي منذ عصر ما قبل التاريخ.



الادوات المستخدمة



الحضور من السيدات



بعض المشاركات في الورشة



بعض المشغولات



تعليم صناعة الحلي للفيتت



جانب من التدريبات



جانب من عمل الورشة



جانب من ورشة العمل



كيفية صناعة الحلي وتززيين الملابس



ورش عمل لكيفية صناعة الحلي