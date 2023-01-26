جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الأربعاء، في الدوحة تناول العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وركز اللقاء على فرص توسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق مصالح البلدين.

وأكد جلالة الملك وأمير دولة قطر إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القضايا العربية ويعزز الاستقرار والتعاون الإقليمي.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، طبقا لبيان الديوان الملكي.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني في قطر زيد اللوزي.

كما حضره عن الجانب القطري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، وعدد من كبار المسؤولين.

كان في استقبال الملك عبدالله الثاني لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، أمير دولة قطر وعدد من كبار المسؤولين، والسفير الأردني في الدوحة وأركان السفارة.