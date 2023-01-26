اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 يناير 2023 01:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية فى جنين لـ 9

الخميس، 26 يناير 2023 12:19 م
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية فى جنين لـ 9 العدوان الإسرائيلى على جنين
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على جنين منذ صباح اليوم إلى 9 شهداء بينهم سيدة مسنة، و20 إصابة بينهم حالات مصابة إصابات خطيرة، مشيرة لامكانية ارتفاع عدد الشهداء نتيجة الاصابات الخطيرة. 
 
علقت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، على الأحداث الجارية في مخيم جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم واستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.
 
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن ما يجري في جنين ومخيمها مجزرة تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في ظل صمت دولي مريب.
 
وأضاف أبو ردينة، أن العجز والصمت الدولي هو ما يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المجازر ضد شبعنا على مرأى العالم، وما يزال يستخف بحياة أبناء شعبنا، ويعبث بالأمن والاستقرار عبر مواصلته لسياسة التصعيد.
 
وشدد على أن الشعب الفلسطيني صامد، ولن يتنازل عن القدس والمقدسات، مهما ارتكبت قوات الاحتلال من جرائم ومجازر، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الفلسطينيين. 
 
 أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، بيانا صحفيا عقب انسحاب قواته من مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وانتهاء العملية التي قامت بها.
 
وقال الجيش الإسرائيلي إنه :"وفي عملية مشتركة لجهاز الأمن العام (الشاباك) ، والوحدة الشرطية الخاصة والجيش في قلب مخيم جنين كانت تستهدف خلية عسكرية لحركة الجهاد الإسلامي ، حيث تم قتل ثلاثة منهم خلال اشتباكهم المسلح مع قوات الجيش".
 
وأوضح أن الجيش حاصر مبنى تحصن داخله عناصر الجهاد الإسلامي ، حيث تم رصد مسلحين يهربان من داخله لتقوم القوات بإطلاق النار وقتلهما ، مدعيا أن أحد المطلوبين بالمبنى سلم نفسه بعد دخول القوات الهندسية إليه لتفجير عبوتين ناسفتين استخدمها المطلوبون ، فيما تم قتل مطلوب رابع كان مسلحا داخل المبنى.
 
وأشار الجيش إلى أنه وخلال محاولة الاعتقال تعرضت قوات الأمن لإطلاق نار حيث ردت باستهداف المسلحين ورصدت إصابة عدد منهم ، حيث يتم فحص التقارير عن مقتل عدد منهم ، مدعيا عدم وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش.
 
وأكد الجيش في بيانه أن العملية جاءت بناءً على معلومات دقيقة قدمها جهاز الشاباك والتي دفعت القوات نحو شقة اختباء للعناصر داخل مخيم جنين.
 

شهداء جنين

عدد شهداء جنين

الاحتلال الاسرائيلي

اخبار فلسطين

اخبار جنين

عمليه عسكريه اسرائيلية في جنين



الموضوعات المتعلقة

الجامعة العربية تدعو العالم إلى التحرك الفورى لوقف مجزرة الاحتلال فى جنين

الخميس، 26 يناير 2023 11:26 ص

الصحة الفلسطينية: 8 شهداء فى جنين و16 مصابا بينهم 4 حالتهم خطيرة

الخميس، 26 يناير 2023 10:49 ص

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولى للتحرك ووقف جرائم الاحتلال فى جنين

الخميس، 26 يناير 2023 10:48 ص

الاحتلال يعلن مقتل 8 فى مواجهات جنين.. والصحة الفلسطينية: مسنة بين الشهداء

الخميس، 26 يناير 2023 10:04 ص

استشهاد 3 شبان فلسطينيين وإصابة 7 فى عملية عسكرية لجيش الاحتلال بجنين

الخميس، 26 يناير 2023 09:45 ص

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين ومخيمها.. وسقوط شهداء ومصابين فلسطينيين

الخميس، 26 يناير 2023 09:17 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة