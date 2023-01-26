وذكر مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون جيراشينكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" أن كييف وأوديسا وتشيركاسي دنيبروبيتروفسك شهدت حالات انقطاع وقائي للتيار الكهربائي؛ تحسبا للهجوم المحتمل على مواقع البنية التحتية للطاقة.

وأوضح أنه أطلق صواريخ مجنحة روسية من منطقة بحر قزوين، باتجاه فينيتسا ونيكولايف ولفوف و كريفوي روغ، مشيرا إلى وقوع انفجارات في مقاطعات "كييف ونيكولايف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا فينيتسا" وفى منطقة محطة كييف لضخ وتخزين الطاقة الكهرومائية.

وفي المقابل، قال عضو المجلس العام لإدارة مقاطعة زابوروجيا فلاديمير روجوف، إن "الجيش الأوكراني قد يحاول شن هجوم مضاد في المنطقة في أواخر مارس - أوائل أبريل من العام الجاري".

وشدد روجوف، على أن الجيش الأوكراني، لا يملك حاليا الموارد الضرورية لتنفيذ عمليات هجومية واسعة النطاق، مشيرا إلى أن هناك موجة جديدة من التعبئة جارية في أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة، بهدف تعبئة وإرسال ما لا يقل عن 150 ألف عسكري إلى الجبهة بحلول نهاية شهر مارس القادم.