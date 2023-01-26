السكة الحديد تشغل اليوم 4 قطارات إضافية على خط "القاهرة - أسوان"

تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر 4 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان، بداية من اليوم الخميس ولمدة شهر، وذلك بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي، وذلك لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحة وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.

وفى النقاط التالية نوضح مواعيد القطارات الجديدة المقرر تشغيلها، وفترات التشغيل:

- التشغيل سيكون مؤقتا لمدة شهر من يوم 26/1/2023 حتى يوم 25/2/2023.

- الـ4 قطارات مكيفة على خط القاهرة إلي أسوان والعكس.

- سيتم تشغيل قطار رقم 1936 (VIP) من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان الساعة 10:05 صباحاً اعتبارا من يوم 26/1/2023.

- سيتم تشغيل قطار رقم 1938 (ثالثة مكيفة) من القاهرة الساعة 22:40 يصل أسوان الساعة 12:00 ظهرا وذلك يوم 26 يناير.

- سيتم تشغيل قطار رقم 1937 (VIP) من أسوان الساعة 18:50 يصل القاهرة 07:05 صباحا، اعتبارا من يوم 27/1/2023.

- تشغيل قطار رقم 1939 (ثالثة مكيفة) من أسوان الساعة 22:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً بداية من يوم 27 يناير.

- هذه القطارات ستعمل بجانب القطارات الحالية على نفس الخط.

وتنفذ السكة الحديد مشروع إعادة هيكلة، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار في تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلي باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.