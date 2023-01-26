اليوم السابع
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السفارة الأمريكية: زيارة بلينكن لمصر لدفع الشراكة الاستراتيجية وتعزيز السلام بالمنطقة

الخميس، 26 يناير 2023 10:24 م
السفارة الأمريكية: زيارة بلينكن لمصر لدفع الشراكة الاستراتيجية وتعزيز السلام بالمنطقة أنتوني بلينكين
أ ش أ

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أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم /الخميس/، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيقوم بزيارة لمصر يومي الأحد والاثنين المقبلين يستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وذكرت السفارة الأمريكية -عبر صفحتها على فيس بوك- أن وزير الخارجية بلينكن سوف يجتمع كذلك خلال الزيارة مع سامح شكري وزير الخارجية وعدد من كبار المسئولين المصريين لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات فى ليبيا والعملية السياسية الجارية التي يقودها السودانيون.
 
 
ومن المقرر أن يعقد سامح شكري يوم الاثنين المقبل مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الأمريكي بمقر وزارة الخارجية، وتأتي زيارة الوزير بلينكن لمصر ضمن جولة بالمنطقة تشمل كذلك إسرائيل والضفة الغربية.

بلينكين

أمريكا

مصر

زيارة بلينكين لمصر

ليبيا



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