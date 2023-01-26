اليوم السابع
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الزراعة: زيادة كميات السلع الغذائية فى منافذ الوزارة

الخميس، 26 يناير 2023 07:00 ص
الزراعة: زيادة كميات السلع الغذائية فى منافذ الوزارة منافذ الزراعة
كتبت أسماء نصار

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أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة أنه تتم زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الوزارة حاليا لأكثر من 80 سلعة، مشيرا إلى أنه تمت زيادة المعروض من أنواع اللحوم، البلدى والمجمد، والدواجن بأنواعها "البط، الفراخ، والكبد، والحمام، والسمان" وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى فى المنافذ.

وأضاف صالح أن المنافذ تقوم ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – أسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – ألبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30% وأيضًا 40% تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل، حيث يتم مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة.

يشار إلى أن سعر كيلو اللحوم البلدى 155 جنيهًا والضأن 145 جنيهًا والبانيه 110 جنيهات و كيلو الفراخ البيضاء 55 جنيها، والبطاطس شيكارة 3 كيلو 9 جنيهات وشيكارة 5 كيلو 15 جنيهًا، والأرز حبة رفيعة 12 جنيهًا وحبة عريضة 15 جنيهًا ومتوفر عبوات من كيلو الأرز وحتى 25 كيلو، وزيت الزيتون انتاج الوزارة 160 جنيهًا.

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لإنتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالاسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الاسعار، أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح لكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.

 


الزراعة

منافذ الزراعة

السلع الغذائية

وزارة الزراعة



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