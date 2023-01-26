اليوم السابع
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الخميس، 26 يناير 2023 09:35 م
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الزراعة تخصص أرقام تليفونات للابلاغ عن احتكار الأعلاف ورفع أسعارها فى الأسواق

الخميس، 26 يناير 2023 08:53 م
الزراعة تخصص أرقام تليفونات للابلاغ عن احتكار الأعلاف ورفع أسعارها فى الأسواق الأعلاف- أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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خصصت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أرقام 01551183225 - 01551183224 للتواصل والابلاغ عن طريق الواتس آب للمخالفين لقرارات الحكومة، ببيع خامات العليقة والأعلاف، بأسعار مرتفعة، أو تداول وبيع الخامات والأعلاف بدون فواتير أو مستندات، أو تخزين الخامات والأعلاف، وحجبها عن السوق بغرض الإحتكار ورفع السعر.
 
يشار إلى أن جميع المخالفات التى يتم صبعها تحال إلى النيابه العامه لمخالفاتها للقرار الوزاري 113 لسنة 1994 وكذلك القانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الاسعار في السوق، مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدوله، .
 
وأكدت وزارة الزراعة، أن الحملات الفجائية التى يتم شنها مستمره من قبل وزارتى الزراعه والتموين وكافة الجهات الرقابية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة والتفتيش على مخازن ومصانع الأعلاف. 
 
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلن الثلاثاء الماضى أنه ولاول مرة خلال اسبوع واحد فقط يتم الإفراج دفعة واحدة عن 292 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 135 مليون دولار، وشمل الإفراج 242 ألف طن من الذرة  بحوالي 87 مليون دولار وحوالي 55 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 42 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار.
 
ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من "16 أكتوبر2022 حتى 19 يناير 2023"  2.156 مليون طن منهم 1.538مليون طن ذرة، 623 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.063 مليار دولار .
 
وأكد القصير، أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة مشيرا إلى أن هذه الافراجات الكبيرة المتتالية سوف يكون لها تأثير إيجابي على انخفاض أسعار البيض والدواجن واستقرار الأسواق.

وزارة الزراعة

الاعلاف

الرقابة على الاسواق

حملات تفتيشية على الاسواق



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