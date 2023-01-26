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الرئيس السيسى يلتقى نائب رئيس الهند ويؤكد تطلعه لتطوير علاقات الصداقة بين البلدين

الخميس، 26 يناير 2023 04:42 م
الرئيس السيسى يلتقى نائب رئيس الهند ويؤكد تطلعه لتطوير علاقات الصداقة بين البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بنيودلهي "جاجديب دهانكار"، نائب رئيس جمهورية الهند.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن نائب الرئيس الهندي أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس إلى نيودلهي، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والهندي، وموضحاً حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيدين التجاري والاستثماري.
 
من جانبه؛ أعرب الرئيس السيسى عن تقديره لزيارة نيودلهي، وتطلعه لأن تمثل هذه الزيارة خطوة إضافية على طريق تطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر والهند على مختلف الأصعدة، خاصةً على صعيد تعزيز التواصل بين الشعبين الصديقين، لاسيما في ظل الرؤى المُشتركة للبلدين على مدار عقود وفي الوقت الحالي الذي يشهد فيه العالم تحديات سياسية واقتصادية تعزز من أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.

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