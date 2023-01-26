اليوم السابع
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الرئيس السيسى يشارك كضيف شرف فى احتفالات الهند بعيد الجمهورية

الخميس، 26 يناير 2023 06:47 ص
الرئيس السيسى يشارك كضيف شرف فى احتفالات الهند بعيد الجمهورية زيارة الرئيس السيسي للهند

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في احتفالات الهند بعيد الجمهورية.
 
وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسى للهند، شهدت نشاطًا مكثفًا، مشيرًا إلى المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسى وكبار المسئولين فى جمهورية الهند، وكذلك لقاءه المثمر مع مجتمع المال والأعمال فى الهند بشأن تعزيز الاستثمارات الهندية فى مصر خلال الفترة الماضية.
 
وأضاف السفير بسام راضى- في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مصر والهند تمتلكان تاريخًا عريقًا وحضارتيهما متجذرة، مشيرًا إلى الاستقبال الحار الذي قوبل به الرئيس السيسى منذ لحظة وصوله إلى العاصمة نيودلهى، وخلال لقاءاته مع رئيسة الهند ورئيس الوزراء الهندي.
 
وأشار "راضى"، إلى أن آخر احتفال للهند بيوم الجمهورية دعت إليه 11 رئيس دولة، لكنها هذه المرة وجهت الدعوة للرئيس السيسى فقط، وهو ما يؤكد على تقدير الهند الكبير لمصر وللرئيس السيسى.
 
وكان رئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي" نشر على حسابه فى تويتر رسالة ترحيب خاصة باالرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء نصها: "مرحبا بك ترحيبا حارا في الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسي.. زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسي لاحتفالاتنا بيوم الجمهورية هي مسألة سعادة هائلة لجميع الهنود".
 
 

السيسي

الرئيس السيسي

زيارة السيسي للهند

ناريندرا مودى

رئيس وزراء الهند

علاقات مصر بالهند

زيارة الرئيس السيسي للهند



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