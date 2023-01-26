الداخلية تضبط 161 قطعة سلاح و391 قضية مخدرات فى حملات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (161) قطعة سلاح نارى، (391) قضية مخدرات وتنفيذ (80891) حكم قضائى متنوع

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 25 متهم لعدد 6 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7534) حكم قضائى متنوع وضبط (13) قطعة سلاح نارى وأبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية ابرزها ضبط عدد (33) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (15 بندقية آلية - 10 بنادق خرطوش - 7 فرد محلى – طبنحة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (23 متهم "لعدد 14 منهم معلومات جنائية") وضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم ( كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة ( 7 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (562) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات.