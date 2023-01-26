الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولى للتحرك ووقف جرائم الاحتلال فى جنين

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، الفلسطينية المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية، بالتحرك ووقف الجرائم التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى محافظة جنين ومخيمها.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الخميس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الاقتحام الدموى والهمجى الذى ترتكبه قوات الاحتلال منذ صباح اليوم ضد أهلنا فى جنين ومخيمها، والذى أدى حتى اللحظة لوقوع شهداء، وعشرات الإصابات، ضاربة بعرض الحائط جميع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال حاصرت المخيم وأغلقت مداخله كافة وأطلقت الرصاص الحى بهدف القتل بدم بارد، ومنعت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى، وتركتهم ينزفون وهم على الأرض حتى الموت، والاعتداء بقنابل الغاز المسيل على مستشفى جنين، فى صورة تعبر عن عنجهية الاحتلال وإصراره على تصعيد الأوضاع فى ساحة الصراع بما يهدد بتفجيرها بالكامل.

وتساءلت الوزارة إذا لم يتحرك المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية الآن، وفى ظل هذه الجرائم الوحشية التى ترتكبها قوات الاحتلال فمتى يمكن أن يتحرك؟