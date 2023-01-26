اليوم السابع
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"التضامن" تكلف دفعة جديدة من خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة أول فبراير

الخميس، 26 يناير 2023 03:00 ص
"التضامن" تكلف دفعة جديدة من خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة أول فبراير الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف الدفعة "100" من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانى لعام 2022 من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من أول فبراير المقبل.

 

وتضمن القرار تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانى لعام 2022، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وكذلك ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، وأيضًا من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانى لسنة 2022.

 

وتتضمن مجالات تكليف هذه الدفعة فى الجهاز الإدارى للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج وعى وفرصة وتكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعى، والنيابة العامة والمجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة.

 

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت ، أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، موضحة أنه تيسيرًا على المتقدمين لأداء الخدمة العامة فقد تم إتاحة التقديم عبر الموقع الإلكترونى للوزارة لملء الاستمارات المطلوبة.

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الخدمة العامة هى إحدى آليات العمل بالوزارة والتى تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعى الأوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل لافتة إلى أن مجالات التكليف تشمل العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية. 


التضامن

خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة

خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة

الخدمة العامة لخريجي الجامعات

خرجى الجامعات لاداء الخدمة العامة

الخدمة العامة لخريجى الجامعات



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