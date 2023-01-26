التخطيط: إنشاء محطة توليد كهرباء من الرياح بخليج السويس بالتعاون مع ألمانيا

كتبت أسماء أمين

كشف تقرير لوزاره التخطيط التخطيط والتنمية الاقتصادية ،أن المشروعات المستهدفة بالخطة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة فى محافظة البحر الاحمر خلال 22/2023، تتمثل فى إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 250 ميجاوات بالتعاون مع ألمانيا بقيمة 2 مليار جنيه، إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألماني بقيمة بلغت 190 مليون جنيه، إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة قدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بـ 50 مليون جنيه.

ويستحوذ قطاع الكهرباء على حجم استثمارات مستهدفة 2.2 مليار جنيه بنسبة 28%، من حجم الاستثمارات الكلية الموجهة لمحافظة البحر الاحمر خلال خطة العام المالى الجديد 22/2023، وتصل حجم الاستثمارات لقطاع الإسكان بقيمة 2.1 مليار جنيه وبنسبة 26%، وقطاع التنمية المحلية باستثمارات بلغت 945 مليون جنيه بنسبة 12%، وكذا قطاع الموارد المائية والري باستثمارات تبلغ 192.8 مليون جنيه 2%، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي باستثمارات 136.7 مليون جنيه بنسبة 2%، وأخرى بقيمة 2.4 مليار جنيه بنسبة 30%.

وعن حجم الاستثمارات لمُحافظة البحر الأحمر في خطة 2023/22 تصل إلى 7.9 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 88% عن خطة 2022/21، لتمثل نسبة 1.9٪ من الاستثمارات العامة المُوزعة لحوالى 240 مشروعًا تنمويًا.