اليوم السابع
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الخميس، 26 يناير 2023 02:27 ص
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التحقيقات: لصا الدراجات النارية بالمقطم يستخدمان سيارة فى نقل المسروقات

الخميس، 26 يناير 2023 02:00 ص
التحقيقات: لصا الدراجات النارية بالمقطم يستخدمان سيارة فى نقل المسروقات لصوص الدراجات النارية ـ أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن العاطلين المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة الدرجات النارية بمنطقة المقطم، أقرا بارتكاب واقعتى سرقة بأسلوب التحميل على سيارة.

 

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، وجهت لهما تهمة السرقة.

 

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) باكتشافه سرقة دراجته النارية عقب ركنها بأحد الشوارع بدائرة القسم.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حيث قاما بتحميلها بصندوق سيارة ربع نقل ملك أحدهما.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المُشار إليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التحميل على السيارة"، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة المستولى عليها، كما أضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية، باستخدام سيارة أخرى ملك المتهم الآخر، حيث تم ضبط المسروقات والسيارة الأخرى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، واتهموهما بالسرقة.


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