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البابا فرنسيس: نعيش "حربا عالمية ثالثة" ومن رمادها قد يولد شيء جديد

الخميس، 26 يناير 2023 07:31 م
البابا فرنسيس: نعيش "حربا عالمية ثالثة" ومن رمادها قد يولد شيء جديد البابا فرنسيس
كتب محمد جمال

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أكد البابا فرنسيس على ضرورة ألا نستسلم أمام الحرب، التي يمكن من رمادها أن يولد شيء جديد، وأن "السلام الذي نريده لا ينبغي أن يقتصر على توازن القوى وصم الآذان حيال مطالب الضعفاء"، بحسب "روسيا اليوم".

وقال فرنسيس إن الكرسى الرسولى، الذى ورث هذه الدعوة الكونية، "يهتم دوما بقضايا الشعوب وطموحاتها وجهودها وصعوباتها في البحث عن حياة أفضل".

ونقلت "إذاعة الفاتيكان" تصريحات البابا فرنسيس خلال استقباله، صباح الخميس بالفاتيكان، وفداً من "المعهد الأوروبي للدراسات الدولية".

وذكّر البابا أن العالم شهد حربين عالميتين، وهو يشهد اليوم حرباً عالمية ثالثة، مشيرا إلى الميزانية المخصّصة لصناعة الأسلحة وأنه في حال التخلي عن هذه الصناعة لسنة واحدة لتمكّن العالم من حل مشكلة الجوع.

واعتبر فرنسيس أن تطور الأسلحة يعرّض حياة البشر لمزيد من المخاطر، وشدّد على أن الحرب رهيبة، وينبغي ألا نستسلم أمامها، و"أنه من رماد الحرب يمكن أن يولد شيء جديد، ويمكن أن نجد في هذا الفشل عبرة للحياة."


البابا فرنسيس

الفاتيكان

روسيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية



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