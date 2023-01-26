الاستجابة لشكوى الأهالي وإصلاح كسر بمواسير مياه الشرب فى بلبيس ومنيا القمح

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة حل شكوى المواطنين والتواصل الدائم معهم لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، قام الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاستجابة الفورية لشكوي الأهالي بسبب انفجار خط مياه الشرب الرئيسي بمساكن السلخانه بالمدينة، مما أدي إلي اعاقة حركة السيارات والمارة،فتم إصلاح الكسر في الخط وشفط المياه من الشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وفي سياق متصل، قام أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاستجابة لشكوى الأهالي من كسر ماسوره مياه بشارع الشيخ جوده بالمدينة وتم اصلاح الماسورة ورد الشئ لاصله بالشوارع وعودة الحياه الي طبيعتها.

أعرب أهالي مركزى بلبيس ومنيا القمح عن سعادتهم البالغة لإستجابة محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي لشكواهم، وإصداره تعليمات لرؤساء المراكز بسرعة حل مشكلاتهم في أسرع وقت.