الأهرام تبرز إنشاء حياة كريمة مكتبة باسم الراحل علام عبدالغفار فى الفيوم

كتب: محمد الأحمدى

سلطت صحيفة الأهرام الضوء على إنشاء مؤسسة حياة كريمة مكتبه باسم الراحل علام عبدالغفار في مسقط رأسه بالفيوم، وكذلك مجهودات المؤسسة فى تجهيز 100 عروسة من الفتيات المقبلين على الزواج في محافظة الوادى الجديد.



صحيفة الأهرام

وكانت مؤسسة حياة كريمة، نعت الراحل والذى وافته المنية الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وقررت المؤسسة إنشاء مكتبة باسم الراحل، وذلك فى مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.

ويأتى ذلك تقديرًا من مؤسسة حياة كريمة لجهود الراحل وعرفانًا بما قدمه خلال رئاسته قسم المحافظات من جهود كبيرة للمشروع القومى حياة كريمة من رصد وتغطية مستمرة للمبادرة الرئاسية وأنشطتها، وما تقدمه للمواطنين من خدمات متعددة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجًا فى كافة محافظات الجمهورية وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وقرر الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، إطلاق اسم الكاتب الصحفي المغفور له علام عبد الغفار، على إحدى عيادات المركز بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع، لتكون صدقة جارية باسم الراحل، تقديراً لما قدمه من مجهودات إعلامية لدعم مركز أورام الفيوم، الذى يخدم أهالى محافظة الفيوم مسقط رأسه، ومحافظات شمال الصعيد.

ونعى مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، أسرة الكاتب الصحفى علام عبد الغفار، وأسرة الصحفيين بالفيوم واليوم السابع، داعين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وان يجعل دعمه الإعلامي لمركز الأورام فى ميزان حسناته.

وتوجهت مؤسسة "اليوم السابع" بخالص الشكر والتقدير لمؤسسة "حياة كريمة"، على قرارها بشأن إنشاء مكتبة باسم الزميل الصحفى الراحل علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات بالجريدة، وذلك فى مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.

وتؤكد "اليوم السابع"، أن ما قامت به مؤسسة "حياة كريمة" يُعبر عن تقديرها لأهمية دور الصحافة ورجال الإعلام في دعم المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير حياة كريمة تليق بالشعب المصرى بمختلف محافظات الجمهورية، وتحسين مستوى الخدمات فى مختلف القطاعات لضمان توفير "حياة كريمة" للمواطنين.

وكان عدد من رجال الإعلام والسياسة قدموا التعازى في وفاة الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع، ورئيس قسم المحافظات، الذى وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات، والذى وافته المنية، فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وإذ تنعى الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن خالص تعازيه لـ"اليوم السابع"، في وفاة الزميل علام عبد الغفار، وكتب "الطاهرى" عبر صفحته على فيس بوك: "خالص العزاء للزملاء في اليوم السابع وللأسرة الصحفية في وفاة الزميل الخلوق علام عبدالغفار، نسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الصحفى علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات باليوم السابع.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة الصحفية والزملاء بمؤسسة اليوم السابع؛ داعيا الله أن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد المجلس، أن الراحل كان محبًا لعمله، وكان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالا للصحفي المخلص المحب لوطنه.

ونعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الزميل علام عبد الغفار متقدما بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد وإلى الزملاء بمؤسسة اليوم السابع في مصابهم الجلل، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بخالص التعازى لأسرة اليوم السابع فى وفاة الزميل الصحفى علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير ورئيس قسم المحافظات، وقال طارق سعدة إن الزميل الراحل كان مشهود له بحسن الخلق وتفانيه فى عمله، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما توجه النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخالص العزاء في وفاة الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات، وكتب عضو مجلس النواب عبر صفحته على الفيسبوك:" إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.. رحمة الله عليك يا علام".

ونعى النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الزميل الصحفى الراحل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات.

وقال النائب علاء عصام إن الزميل الراحل كان مهذبا وراقيا وعاشقا لمهنته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.