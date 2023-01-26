افتتاح المرحلة السادسة لمشروع جامعة الطفل بجامعة كفر الشيخ الأحد المقبل

كفر الشبخ – محمد سليمان

تستقبل جامعة كفر الشيخ ، أطفال المستويين الأول، والثاني من المشتركين في برنامج جامعة الطفل في افتتاح المرحلة السادسة لمشروع برنامج جامعة الطفل، وذلك يوم الأحد المقبل، الموافق 29 يناير 2023، فى قاعة السيمنار بكلية الذكاء الاصطناعي، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بإشراف الدكتور جينا الفقي، المدير التنفيذي لمشروع جامعة الطفل.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن جامعة الطفل هو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو واحد من برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن جامعة الطفل مشروع تعليمي ينتشر بكل أنحاء العالم، يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدى والإبداعي عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي؛ فيؤهلهم الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعي ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية.

وأعلن دسوقى أن الجامعة تستقبل هؤلاء الأطفال، من مختلف المدارس من الفئة العمرية 9-13عاما، وسيتم توزيع جدول الدراسة عليهم والاتفاق مع أولياء الأمو، عن طريق استلام وتسليم الطلاب لذويهم بأمان قبل توزيعهم على المعامل في كليات العلوم والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات والتربية النوعية و الآداب والتجارة والتمريض والتربية تمهيدًا لبدء البرنامج في مجالات المياه –الذكاء الاصطناعي - الصحة.

وطالب بمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال، وكذلك إعداد ملف لأنشطة وإنجازات الطفل وهو ما ينعكس عليه مستقبلا لتجميع خبراته الحياتية والعلمية.

وأكدت الدكتور أميرة عكاشة، منسق جامعة الطفل، أن هذا البرنامج يعتبر أحد برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لتنمية المهارات وتبسيط العلوم، ودعم التعليم الإبداعي والاكتشاف المبكر للمواهب في مختلف المجالات وانتقاء المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة واحتضانهم ولمساعدة الأطفال على تحديد وتحقيق أهدافهم المستقبلية.

وأوضحت عكاشة، بأن البرنامج يقدم 7 تخصصات علمية مختلفة موحدة وهي lct وريادة الأعمال الطاقة والصحة والعلوم الإنسانية والفنون والمصريات، ومحددة من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا استنادًا على برنامج جامعة الطفل العالمي، حيث إن الأكاديمية عضو الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل ويتبقى تخصصان تنفرد باختيارهم كل جامعة على حسب ما تتميز به في المجال العلمى.