اعترافات لصوص حقائب الفتيات فى منطقة الساحل: "بنسرقها ونشترى مخدرات"

كتب سليم على

أدلى عاطلان باعترافات أمام النيابة العامة، فى اتهامهما بسرقة حقائب الفتيات بمنطقة الساحل بالقاهرة، والاتجار فى المخدرات، مؤكدين ارتكابهم وقائع سرقة سابقة بأسلوب الخطف، وأضافوا: "بنسرقها ونشترى مخدرات".

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهما "حقيبة يد" بداخلها مبلغ مالى وبطاقة رقم قومى باسم إحدى السيدات" - كمية لمخدر الحشيش - سلاح أبيض "مطواه" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقة الحقيبة المضبوطة من (طالبة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية) بأسلوب "الخطف" حال سيرها بدائرة قسم شرطة شبرا، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بإنفاق المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.