اليوم السابع
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استعراضات عسكرية فى احتفالات الهند بعيد الجمهورية بحضور الرئيس السيسى

الخميس، 26 يناير 2023 07:17 ص
استعراضات عسكرية فى احتفالات الهند بعيد الجمهورية بحضور الرئيس السيسى الجيش الهندى - ارشيفية

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استعرضت القوات المسلحة الهندية أحدث أسلحتها ومعداتها، خلال فعاليات احتفالات الهند بعيد الجمهورية، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى كضيف شرف بدعوة من رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسى للهند، شهدت نشاطًا مكثفًا، مشيرًا إلى المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسى وكبار المسئولين فى جمهورية الهند، وكذلك لقاءه المثمر مع مجتمع المال والأعمال فى الهند بشأن تعزيز الاستثمارات الهندية فى مصر خلال الفترة الماضية.
 
وأضاف السفير بسام راضى- في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مصر والهند تمتلكان تاريخًا عريقًا وحضارتيهما متجذرة، مشيرًا إلى الاستقبال الحار الذي قوبل به الرئيس السيسى منذ لحظة وصوله إلى العاصمة نيودلهى، وخلال لقاءاته مع رئيسة الهند ورئيس الوزراء الهندي.
 
وأشار "راضى"، إلى أن آخر احتفال للهند بيوم الجمهورية دعت إليه 11 رئيس دولة، لكنها هذه المرة وجهت الدعوة للرئيس السيسى فقط، وهو ما يؤكد على تقدير الهند الكبير لمصر وللرئيس السيسى.
 
وكان رئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي" نشر على حسابه فى تويتر رسالة ترحيب خاصة باالرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء نصها: "مرحبا بك ترحيبا حارا في الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسي.. زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسي لاحتفالاتنا بيوم الجمهورية هي مسألة سعادة هائلة لجميع الهنود".

الهند

عيد الجمهورية الهندى

الرئيس السيسى

استعراض عسكرى



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