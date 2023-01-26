ازاى تحمى بشرتك من تجاعيد الوجه

كتبت نهير عبد النبى

التجاعيد هي الخطوط والثنيات التي تتشكل في الجلد ، ويمكن أن تتحول بعض التجاعيد لتجعدات عميقة أو شقوق، وقد تكون ملحوظة بشكل خاص حول العينين، والفم والعنق.وحسب ما ذكره موقع helthy تنجم التجاعيد عن مجموعة من العوامل بعضها يمكن التحكم فيه، والبعض الآخر لا يمكنك وهى:

-العمر، كلما تقدمت في العمر، تصبح بشرتك بشكل طبيعي أقل مرونة وأكثر هشاشة، و انخفاض إنتاج الزيوت الطبيعية يجفف بشرتك ويجعل تجاعيدها تبدو أكثر.

-تقل الدهون في طبقات بشرتك العميقة، وهذا يسبب بشرة رخوة مترهلة وخطوط أكثر وضوحًا وتشققات.

-التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV) الأشعة فوق البنفسجية، التي تسرِّع عملية الشيخوخة الطبيعية، هي السبب الرئيس للتجاعيد المبكرة، التعرض لضوء الأشعة فوق البنفسجية يكسر الأنسجة الضامة في بشرتك ألياف الكولاجين والإيلاستين، والتي تقع في الطبقة العميقة من الجلد (الأدمة).

-التدخين، التدخين يمكن أن يسرع عملية الشيخوخة الطبيعية لبشرتك؛ مما يساهم في التجاعيد. قد يكون هذا بسبب تأثير التدخين على الكولاجين.

-تعبيرات الوجه المتكرِّرة، حركات الوجه والتعبيرات، مثل التحديق أو الابتسام، تؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد في كل مرة تستخدم فيها عضلة للوجه، تتشكل شقوق تحت سطح الجلد ومع تقدُّم عمر الجلد، يفقد مرونته ولا يعود قادرًا على العودة إلى مكانه ثم تصبح هذه التشقُّقات علامات دائمة في وجهك.

إليكَ بعض المعلومات لحماية جلدكَ ولتقليل ظهور التجاعيد:

-حماية الجلد من أشعة الشمس، قلل من الوقت الذي تقضيه في الشمس، وخاصةً في منتصف النهار، وقم دائمًا بارتداء الملابس الواقية، مثل القبعات عريضة الحوافِّ، والقُمصان ذات الأكمام الطويلة، والنظارات الشمسية. كذلك، استخدِمْ مستحضرًا واقيًا من الشمس على مدار السنة عندما تكون خارج المنزل.

-استخدِم منتج عناية بالجلد ذا عامل الوقاية الشمسي (SPF) لا يقل عن 15، توصِي الأكاديمية الأمريكية لطب الأمراض الجلدية باستخدام المستحضرات الواقية من الشمس واسعة الطيف ذات عامل الوقاية الشمسي (SPF) يصل إلى 30 على الأقل. ضَعْ مُستحضَرًا واقِيًا من الشمس بكمية كبيرة، وكَرِّر وضعه كل ساعتين — أو أكثر عند السباحة أو التعرُّق.

-استخدِمِ المنتجات المحتوية على حماية من أشعة الشمس ضمن مكوِّناتها عند اختياركَ لمنتجات العناية بالجلد، اختَرْ تلك المستحضرات الواقية من الشمس واسعة الطيف - مما يعني أنها تحجب كلًّا من الأشعة فوق البنفسجية "أ" و"ب".

-رطب، إن الجلد الجافَّ يجعل خلايا الجلد الممتلئة تنكمش، وهو ما قد يُؤدِّي إلى ظهور تجاعيد وخطوط دقيقة يقوم الترطيب باحتجاز المياه في جلدكَ؛ مما يُساعد على إخفاء الخطوط الصغيرة والتجاعيد. قد يستغرِق الأمر بضعة أسابيع من الاستخدام المنتظم للمنتج قبل أن تُلاحظ أي تحسُّن في جلدك.

-امتنع عن التدخين، حتى لو كنتَ قد دخنت لسنوات أو تدخن بشكل كبير، فلا يزال بإمكانكَ تحسين لون جلدكَ وملمسه ومنع التجاعيد عن طريق الإقلاع عن التدخين.

-اتبع نظاما غذائيا صحيا، هناك بعض الأدلة على أن بعض الفيتامينات في النظام الغذائي الخاص بكَ تُساعد على حماية جلدك. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة حول دور التغذية، ولكن من الجيد تناوُل الكثير من الفواكه والخضراوات.