اليوم السابع
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الخميس، 26 يناير 2023 01:49 م
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إصابة فتاتين بحروق إثر اشتعال النيران بموقد غاز داخل منزلهما بالبحيرة

الخميس، 26 يناير 2023 01:40 م
إصابة فتاتين بحروق إثر اشتعال النيران بموقد غاز داخل منزلهما بالبحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيبت منذ قليل فتاتان بحروق مختلفة بأنحاء الجسم  إثر اشتعال النيران بموقد غاز  داخل منزلهما بمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت  إخطارا  بالحادث من شرطة النجدة ، وبالفحص تبين إصابة "نرمين م. ع " 16 سنه حروق بالزراعين والقدمين بنسبه 18%    و"جنى .م .ع " 14 سنه حروق بالزراعين والقدمين والوجه من الدرجة الثانية والثالثة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة والحجز بوحده الحروق.




 


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