إصابة فتاتين بحروق إثر اشتعال النيران بموقد غاز داخل منزلهما بالبحيرة

أصيبت منذ قليل فتاتان بحروق مختلفة بأنحاء الجسم إثر اشتعال النيران بموقد غاز داخل منزلهما بمحافظة البحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة ، وبالفحص تبين إصابة "نرمين م. ع " 16 سنه حروق بالزراعين والقدمين بنسبه 18% و"جنى .م .ع " 14 سنه حروق بالزراعين والقدمين والوجه من الدرجة الثانية والثالثة.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة والحجز بوحده الحروق.
إصابة فتاتين بحروق إثر اشتعال النيران بموقد غاز داخل منزلهما بالبحيرةالخميس، 26 يناير 2023 01:40 م
اسعاف - أرشيفية
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أصيبت منذ قليل فتاتان بحروق مختلفة بأنحاء الجسم إثر اشتعال النيران بموقد غاز داخل منزلهما بمحافظة البحيرة.
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