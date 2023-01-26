إصابة فتاتين بحروق إثر اشتعال النيران بموقد غاز داخل منزلهما بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيبت منذ قليل فتاتان بحروق مختلفة بأنحاء الجسم إثر اشتعال النيران بموقد غاز داخل منزلهما بمحافظة البحيرة.



كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة ، وبالفحص تبين إصابة "نرمين م. ع " 16 سنه حروق بالزراعين والقدمين بنسبه 18% و"جنى .م .ع " 14 سنه حروق بالزراعين والقدمين والوجه من الدرجة الثانية والثالثة.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة والحجز بوحده الحروق.









