إصابة شاب إثر سقوطه من الطابق الثالث فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب شاب بكسر بالكاحل الأيسر، إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزل بقرية الحبش التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد ورود إشارة مستشفى الإبراهيمية المركزى بوصول "إبراهيم م م" 21 عاما مقيم قرية الحبش الإبراهيمية مصابا بكسر بالكاحل الأيسر، وتم تحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمى، لتقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم، وتبين من التحريات حدوث إصابته إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزل بقرية الحبش مركز الإبراهيمية، وجارى تحرير محضر بالواقعة.



وفى سياق متصل أصيب 7 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة ميكروباص بهم، ناحية كوبرى بردين اتجاه بلبيس بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى، بوصول 7 أشخاص مقيمون قرية بنى شبل مركز الزقازيق، مصابون بسحجات وكدمات واشتباه كسور، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتبين من التحريات الأولية والفحص اصطدام سيارة ميكروباص ب7 أشخاص أثناء تواجدهم طلعة كوبرى بردين اتجاه بلبيس، وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابون إلى مستشفى الأحرار، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المررية، وتحرير محضر بالواقعة.