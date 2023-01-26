إزالة الأجزاء الخطرة بـ"سينما ركس" التاريخية فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قام حى الجمرك في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة نهي خليفة رئيس حى الجمرك، برفع كفاءة ميدان سينما ركس بمنطقة المنشية بوسط المدينة، حيث يأتى ذلك ضمن الاهتمام والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق حي الجمرك .

وأعلن حي الجمرك، أنه تم البدء في رفع كفاءة ميدان سينما ريكس، حيث تم إزالة السقالة القديمة والمتهالكة من أعلى مبنى السينما، كما تم إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بمبنى السينما، والتى تمثل خطورة على المارة بالميدان، وجاري استكمال أعمال التطوير في حي الجمرك .

يذكر، إن سينما ركس كانت رائدة في مجال السينما منذ أكثر من 100 سنة حيث أنها تقع في وسط محافظة الإسكندرية بمنطقة حيوية وتجارية بالقرب من الكورنيش وأسواق المنشية مجمع المحاكم وكانت شعاعا لكبار الفنانين علي مدار سنوات، وأسست بوسط الإسكندرية بمنطقة المنشية في مطلع القرن العشرين، وبالتحديد بمنطقة المنشية، على أيدي أبناء الجاليات الأجنبية التي كانت تقطن المدينة، حيث بنيت على الطراز الأوروبي .

كانت سينما ريكس بالمنشية تحفة أوروبية، ومركزًا لنشر الفن والثقافة على مر سنوات طويلة، إلى أنه تم إخلاء وتوقف العمل بها منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وهي تتبع وزارة الثقافة وكانت تتسع لـ 2500 مقعدا في فترة التسعينات .

وعلي صعيد آخر، توجد علي مسافة مئات الأمتار، سينما ومسرح الهمبرا، التي إنشاؤها بمنطقة محطة الرمل عام 1900م، كانت منطقة محطة الرمل أكبر منطقة للتنزه في المحافظة، ويوجد بها عدد كبير من المحلات التجارية، ويرجع تسميتها بذلك الاسم "الهمبرا" نسبة إلى مسرح الهمبرا في لندن، والذي شيد بانجلترا في عام 1854 م ، وبعد إنشاء الهمبرا كانت دور عرض مسرحا فقط حتى عام 1928 تحولت مسرحا وسينما، وكانت تعرض بها مسرحيات وافلام.



إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط



جانب من الأعمال



رفع السقالة المتهالكة



سينما ركس بالإسكندرية



