أيام وتنتهى المهلة.. إجراءات تقديم طلب لإدارة مجزر حكومى فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن استمرار تلقى طلبات الشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل المجازر الحكومية المطورة بالمحافظة حتى 31 يناير 2023، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت أن تلك الخطوة تأتى فى إطار خطة الدولة للعمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لتقديم خدمة تليق بالمواطنين، وفى ضوء حرص الدولة على تعظيم أنظمة المشاركة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية ذات الصلة.

وأوضحت المحافظة شروط التقديم على النحو الآتى..

1- دراسة جدوى مبسطة عن المجزر المراد تشغيله بعد المعاينة على الطبيعة.

2- شرح مبسط عن آلية ومنهجية العمل التى تتخذها الشركة فى إدارة المجازر.

3- سابقة خبرات الشركة فى مجال إدارة و تشغيل المجازر أو مشروعات مشابهة.

4- المستندات المؤيدة لطبيعة عمل الشركة كاملة متضمنة (السجل التجاري الساري – البطاقة الضريبية – شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة).

5- صورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ومن نظامها الأساسى.

6- الهيكل التنظيمي للشركة موضحا بها الأعداد والتوظيف والخبرة للعمالة الكافية لتأدية الخدمات محل المشروع.

7- موقع مقر الشركة والمستند الذى يثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة.

8- مدى خبرة وتأهيل فريق العمل متضمنا السيرة الذاتية.

9- أى معلومات أخرى تود الشركة تقديمها.

على أن يراعى حين التقدم بالمستندات طبيعة الأعمال الآتية..

1- التشغيل الصحيح للمجزر والمتضمن (الذبح والسلخ والتشفية باستخدام العمالة والجزارين والمدربين على طرق الذبح السليمة).

2- النظافة والتطهير الخاصة بالمجازر ونقل المخلفات.

3- أعمال الصيانة الدورية (اليومية – الشهرية – السنوية) والتى تظهر أثناء التشغيل لجميع المعدات والآلات بالمجزر وتوريد وتركيب جميع قطع الغيار اللازمة للتشغيل.

4- توريد جميع المبالغ المستحقة للدولة والقيمة الإيجارية أو التعاقدية للجهات المعنية وفي الأوقات المحددة.

5- توفير وسائل التأمين الصحى والرعاية الطبية اللازمة لجميع العاملين بالمجازر محل هذا العقد.