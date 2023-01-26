وقالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان صحفى اليوم الخميس إن السلطات الأمريكية فرضت اليوم عقوبات على مؤسس شركة "يوتا" سيرجي أدونيف وأربع شركات مرتبطة برائد الأعمال الروسي فلاديمير بوتانين، وفقا لبيان على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية.



وجاء في البيان:أن "الوزارة تقوم أيضا بإدراج فرد واحد وأربعة كيانات مرتبطة برجل الأعمال من الطبقة الأوليجارشية - النخبة الروسية- فلاديمير بوتانين، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024، الذي تمت إدراجه بموجب الأمر التنفيذي 14024 في ديسمبر 2022. وبالمثل ، تقوم الوزارة بإدراج سيرجي أدونيف". كما تصنف الوزارة يختين وطائرة واحدة مرتبطة بأدونيف كممتلكات محظورة.



كما فرضت الولايات المتحدة إجراءات تقييدية ضد الشركات المرتبطة ببوتانين وهى وايتيليف هولدينج المحدودة وسولت كليف تريدنج المحدودة (وكلاهما يقع مقرهما في قبرص) و وانتيروس إنفيست وإنتيروس كابيتال، وتشمل قائمة العقوبات أيضًا الرئيس التنفيذى لشركة إنتيروس، سيرجي باتيكين، وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على بوتانين عام 2022.



وبموجب القرار رقم 13581 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطين بمجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية ورئيسها يفجيني بريجوزين - بما في ذلك بنيتها التحتية الرئيسية والشركات الواجهة المرتبطة بها، وعملياتها الميدانية في أوكرانيا ، ومنتجي الأسلحة الروسية، وتلك التي تدير المناطق التي استولت عليها روسيا في أوكرانيا.



وأوضح البيان أن هذا الإجراء يدعم هدف الولايات المتحدة المتمثل في إضعاف قدرة موسكو على شن حرب ضد أوكرانيا، وتعزيز مساءلة المسؤولين عن حرب العدوان الروسية والانتهاكات المرتبطة بها ، وممارسة مزيد من الضغط على قطاع الدفاع الروسي.



وكانت الخارجية الأمريكية قد صنفت في نوفمبر 2022 مجموعة فاجنر على أنها تعمل في قطاع الدفاع والعتاد ذي الصلة في الاقتصاد الروسي. تم إدراجها مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في يونيو 2017 لكونها مسؤولة أو متواطئة في، أو شارك، بشكل مباشر أو غير مباشر ، في الإجراءات أو السياسات التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار أو السيادة أو السلامة الإقليمية لأوكرانيا.



ويأتي قرار اليوم من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف مجموعة فاجنر كمنظمة إجرامية عابرة للدول لافق الأمر التنفيذي 13581 ، بصيغته المعدلة.



وعلاوة على ذلك، قامت الخارجية الأمريكية بإدراج خمسة كيانات وفرد واحد مرتبط بمجموعة فاجنر ورئيسها يفجيني بريجوزين .مستهدفة البنية التحتية الرئيسية لفاجنر- بما في ذلك شركة طيران التي تستخدمها ومؤسسة الدعاية وشركات الواجهة. يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بتصنيف الأشخاص والكيانات المرتبطو بعمليات فاجنر في جميع أنحاء العالم.



وأدرجت الخارجية أيضا ثلاثة أفراد لأدوارهم كرؤساء لدائرة السجون الفيدرالية الروسية ، والتي تم الإبلاغ عنها لتسهيل تجنيد السجناء الروس في مجموعة فاجنر.كما تم إدراج نائب لرئيس الوزراء يعمل أيضا كوزير للصناعة والتجارة ورئيس لجنة الانتخابات في منطقة روستوف.



يشار إلى أن الإدراج على قائمة العقوبات يعني تجميد الأصول في الولايات المتحدة وفرض حظر على المواطنين أو الشركات الأمريكية من التعامل مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات.



وأكدت البيان أن الولايات المتحدة ثابتة في تصميمنا ضد الحرب الروسية والسلوكيات الأخرى المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم. ستؤدي تصنيفات اليوم إلى إعاقة قدرة الكرملين على تسليح آلة الحرب ضد أوكرانيا.