5 محطات بقضية "خلية مصر الجديدة الإرهابية".. بعد أحكام الإعدام والمؤبد

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الثالثة إرهاب ، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، حكمها القاضي بالإعدام شنقا لـ 6 متهمين بالقضية المعروفة بـ"خلية مصر الجديدة" الإرهابية، والمؤبد لمتهم، ومرت الدعوي بمجموعة من المحطات الهامة منها ..

المحطة الأولي.. تلاوة أمر الإحالة

- في 28 سبتمبر 2022، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وطالب محاكمة المتهمين بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

المحطة الثانية.. سماع الشهود

- في 25 أكتوبر 2022، استمعت المحكمة لاقوال الشهود ولعل ابرزهم مجري التحريات.

المحطة الثالثة.. مرافعة النيابة والدفاع

- في 27 نوفمبر 2022 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين، وكما استمعت لمرافعة دفاع المتهم المقبوض عليه.

المحطة الرابعة.. إحالة المتهمين للمفتي

- في جلسة 27 نوفمبر قررت الجنايات إحالة 5 متهمين للمفتي، ثم تم إحالة متهم سادس في جلسة لاحقة، وحجز الدعوي للحكم.

المحطة الخامسة.. أحكام الإعدام والمؤبد

- في 22 يناير 2023، سطرت الجنايات كلمة النهاية في الدعوي بالاعدام شنقا ل 6 متهمين والمؤبد لمتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 2177 لسنة 2022 كلى شمال القاهرة، أنهم فى غضون الفترة من عام 2014 وحتى 21 سبتمبر عام 2021، بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر.

أولا: المتهمان الأول والثانى توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

ثانيا: المتهمون جميعا انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع العلم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض وتلقى المتهمون من الثالث وحتى السادس تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها.

ثالثا: المتهمين جميعا ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابى بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد لجماعة إرهابية.

رابعا: المتهمان الثالث والرابع روجت بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجا أعمال عدائية ضد ضباط وأفراد.

خامسا: المتهم السادس حاز سلاحين ناريين مشخشخين مدفع رشاش وبندقية آلية مما لا يجوز حياتهم.