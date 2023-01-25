اليوم السابع
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أكرم القصاص
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10 معلومات عن عبارة "الرورو" المزودة بألواح الطاقة الشمسية بميناء الإسكندرية

الأربعاء، 25 يناير 2023 02:00 ص
10 معلومات عن عبارة "الرورو" المزودة بألواح الطاقة الشمسية بميناء الإسكندرية عبارة "الرورو" المزودة بألواح الطاقة الشمسية
الإسكندرية أسماء على بدر

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استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم للمرة الأولى واحدة من أكبر وأحدث عبارات الرورو المزودة بألواح طاقة شمسية ذات الانبعاثات الصفرية، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية نحو المحافظة على البيئة وتوفير كافة المقومات الفنية والتكنولوجية التي من شأنها دعم المنظومة البيئة المصرية كجزء من المسؤلية القومية والعالمية للمحافظة على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية والذي لعبت فيه الدولة المصرية دوراً رئيسيا بإستضافتها لمؤتمر المناخ COP27.
 
وينشر "اليوم السابع" أهم 10 معلومات عن العبارة..
 
1- السفينة ECO ITALIA ترفع العلم الإيطالي .
 
2- تراكت على أرصفة ميناء الإسكندرية قادمة من ميناء أنتويرب البلجيكي 
 
3- تعد هذه العبارة من أحدث عبارات الدحرجة "الرورو" التي دخلت الخدمة .
 
4- دخلت الخدمة مؤخراً في شهر أكتوبر من عام 2022 .
 
5- تصل حمولتها الكلية 76311 طن تقريبا ويصل طولها إلى 238م وعرضها 34م بغاطس 7.1م وتحمل 800 سيارة و 12 عربة مونوريل و 500 معدة ثقيلة .
 
6- تم تجهيز العبارة ECO ITALIA بأحدث المحركات التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا .
 
7- تم تزويدها بنظام تنظيف غاز العادم لتقليل انبعاثات الكبريت والجسيمات مما يؤدي إلى خفض الإنبعاثات أثناء الإبحار إلى النصف بالمقارنة بالعبارات الأخرى.
 
8- السفينة تحقق انبعاثات صفرية في الميناء عند تراكيها على الرصيف وأثناء علميات الشحن والتفريغ  .
 
9- تستخدم الكهرباء المخزنة في بطارياتها التي يتم إعادة شحنها أثناء الملاحة.
 
 
10- تعمل بالمولدات العمودية من الألواح والخلايا الشمسية.
 
 
 
 

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