ياسمين فؤاد تتفقد جناح البيئة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.. صور

كتبت منال العيسوى

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته الـ54، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المقام هذا العام تحت شعار"على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، ب مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض.

وقد تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد الجناح الخاص بوزارة البيئة المشارك بالمعرض مؤكدة على أن الوزارة تهدف من خلال المشاركة إلى رفع الوعي البيئي لكافة فئات المجتمع من خلال الإتصال المباشر، وإبراز دور ومهام وزارة البيئة وقطاعاتها المختلفة، مضيفة أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد من أكبر المعارض التي يتم تنفيذها في مصر ويتمتع بإقبال جماهيري هائل مما يتيح الفرصة للإتصال المباشر مع عدد كبير من الجمهور المتفاعل من كافة أنحاء الجمهورية.

وأضافت وزيرة البيئة أن فعاليات وأنشطة الجناح الخاص بوزارة البيئة ستشهد عرض مبادرات الوزارة ومشروعاتها المختلفة من خلال شاشة العرض ومنها المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر لرفع الوعي البيئي، وأنشطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وحملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية، ودمج المفاهيم البيئية بالمناهج الدراسية ومشروع البايوجاز، ومشروع الطيور الحوامة، والمحميات الطبيعية وغيرها.

وتابعت وزيرة البيئة أن فعاليات جناح الوزارة بالمعرض سيشهد أيضًا تنفيذ أنشطة بيئية توعوية متنوعة من خلال فريق عمل التوعية بالوزارة للمترددين على الجناح تتناول تصحيح بعض المفاهيم البيئية الخاطئة والتي يتم تداولها بين كافة فئات المجتمع، كما سيتم تنفيذ مسابقات بيئية من خلال طرح أسئلة بيئية على المترددين على الجناح، وبعض الألعاب الصديقة للبيئة للأطفال للتعرف على السلوكيات الإيجابية والسلبية تجاه البيئة.

وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم تنفيذ ورش عمل فنية عن إعادة استخدام المخلفات للمترددين على جناح الوزارة لتوعيتهم بأهمية إعادة استخدام المخلفات في عمل لوحات فنية جميلة تقلل من مشكلة المخلفات في الشوارع وبالتالي خفض الإنبعاثات، ومشاهدة بعض الأفلام الوثائقية والكرتونية والانفوجراف الخاصة بالمخلفات الإلكترونية وإعادة التدوير وإجراء مناقشات حولها، وتقديم هدايا وجوائز عينية، إضافة إلى توزيع كتب وبورشورات توعوية لمختلف الموضوعات البيئية مثل( كتاب سموم في المنزل-التدخين خطر يهدد حياتنا- الأسرة والغذاء والتلوث- أنشطة عملية لفهم التغيرات المناخية وغيرها)، على أن يتم تنفيذ تلك الأنشطة بشكل دائم طوال فترة المعرض.

كما يقوم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بالوزارة بعرض قصص النجاح لإدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة (كفر الشيخ - الغربية - قنا - أسيوط) ومشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومحطات معالجة وتدوير بالاضافة للأفلام الخاصة بأنشطة البرنامج ومبادرتها ومنها مبادرة أنتِ البداية لاستبدال الزيوت المستعملة، ومبادرة تروس لريادة الأعمال وكلايمثون، والتعريف بقانون المخلفات رقم 202 وأهدافه.