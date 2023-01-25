وكيل تعليم الغربية يتابع سير آخر أيام امتحانات بعض المراحل التعليمية

الغربية - محمد طارق

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية و التعليم بالغربية ، بمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية، والصف الأول الثانوي العام، والثاني والثالث والرابع الفني، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

اطمأن "حسن" إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، حيث يؤدي 90496 طالبا وطالبة في 407 لجان، امتحان الشهادة الإعدادية العامة في مادة العلوم، و1978 طالبا وطالبة في 15 لجنة، امتحان الشهادة الإعدادية المهنية امتحان مادتي التربية الدينية، والمجال الزراعي، ونحو 46162 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوي العام، امتحان في مادتي الفلسفة والمنطق، والتربية الوطنية، ويؤدي 39746 طالبا وطالبة من الصف الثاني الثانوي العام بالفترة المسائية، امتحان في مادتي المواطنة وحقوق الانسان، و الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، كما يؤدي 17930 طالبا وطالبة من الصف الثاني والرابع التجاري والفندقي، و16916 طالبا وطالبة من الصف الثاني والثالث الصناعي، مواد مختلفة طبقاً للتخصصات والنوعيات والجدول المعلن.

وقد أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

وفي سياق متصل، قام مساء أمس محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، يرافقه أحمد عبد المعطي، وأشرف صديق، من إدارة الأمن، وشاكر ناصف، من إدارة العلاقات العامة بجولة متابعة ليلية، للاطمئنان إلى تأمين جميع المدارس.