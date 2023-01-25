وكالة الفضاء الروسية تخطط لطرح مشروع إطلاق أقمار صناعية على الدول الصديقة

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كشف المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أنه ربما يطرح على الدول الصديقة مشروعا لإطلاق أقمار صناعية دولية.

وقال بوريسوف أمس الثلاثاء: "ربما في يوم من الأيام يمكننى أن أقدم هذا المشروع للدول الصديقة، ولا أعرف كيف سيستجيبون لإنشاء أبراج فضائية دولية".

وأضاف: "سيساعد مثل هذا المشروع في توفير المال، إذ ستعمل هذه الأقمار لمصالح جميع الدول الصديقة"، مشيرا إلى أنه يخطط لزيارة إلى الصين في النصف الثاني من فبراير المقبل للقاء قيادة إدارة الفضاء الوطنية الصينية.

وتابع المدير العام لوكالة "روسكوسموس": "آمل أن نصل بعد رحلتي هذه إلى مستوى جديد من التعاون في إنشاء أنظمة متعددة للأقمار الصناعية"، لافتا إلى أنه من المقرر أن يبدأ نشر المحطة المدارية الروسية في عام 2027.

يُذكر أن بوريسوف أعلن في وقت سابق أن بلاده قررت الانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024.