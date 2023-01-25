وزير الدفاع النرويجي: مستعدون لتسليم دبابات إلى أوكرانيا

وكالات

قال وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لتسليم دبابات إلى أوكرانيا.

ونقلت قناة "إن أر كي" النرويجية، عن غرام: "هناك طالب كبير الآن على الدبابات. النرويج والحكومة تدعم تسليم الدبابات إلى أوكرانيا. النرويج لا يجب أن تتنحى جانبا".

ولم يحدد الوزير العدد الدقيق ونوع الدبابات الذي تستعد النرويج لتقديمها، لكنه أضاف أن النرويج مستعدة لتدريب قوات أوكرانية من أجل "دعم أوكرانيا بأكبر قدر ممكن".

وكان قد عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمرا صحفيا، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، للإعلان عن دعم جديد لأوكرانيا، وقال جو بايدن: قمت باتصالات مع قادة أوروبا لتكثيف دعم كييف.

وأضاف جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم 31 دبابة أبرامز لأوكرانيا، موضحا أن إرسال دبابات أبرامز سيعزز من قوة أوكرانيا.

وتابع الرئيس الأمريكي: نرحب بإرسال ألمانيا دبابات ليوبارد - 2 لكييف، مشيرا إلى أن نشر دبابات أبرامز في أوكرانيا سيحتاج لوقت.

وقال جو بايدن، إن ألمانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ باتريوت، موضحا أن الرئيس الروسى فلاديمير كان يراهن على تقسيم الناتو ولن يحدث.