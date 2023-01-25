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وزير الأوقاف يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم للطلاب الوافدين السبت المقبل

الأربعاء، 25 يناير 2023 08:00 م
وزير الأوقاف يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم للطلاب الوافدين السبت المقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكريم الفائزين فى المسابقة الثالثة للقرآن الكريم للطلاب الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك على هامش المؤتمر التحضيرى للمسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم يوم السبت المقبل، وهم على النحو التالى:
 
فرع القرآن الكريم كاملًا:
1. عمر طلامي حسن - نيجيريا - القرآن كاملاً - الأول
2. أحمد راشد ملهاج - أفغانستان - القرآن كاملاً - الثاني
3. عبدالرحمن أحمد - نيجيريا - القرآن كاملاً - الثالث
4. بشير إمام عثمان - نيجيريا - القرآن كاملاً - الرابع
5. خالد آدم شعيب - نيجيريا - القرآن كاملاً - الخامس
6. موسى علي حمد رحيم - العراق - القرآن كاملاً - السادس
7. زُلْفَى فُنَّا - إندونيسيا - القرآن كاملاً - السابع
8. محمد شريف حسن - بنجلاديش - القرآن كاملاً - الثامن
9. عائشة عزة المسلمة - إندونيسيا - القرآن كاملاً - التاسع
10. محمد فرحان حنيف - إندونيسيا - القرآن كاملاً - العاشر
11. أبو بكر محمد محمد - نيجيريا - القرآن كاملاً - الحادي عشر
 
فرع نصف القرآن:
1. خليل الله إبراهيمي - أفغانستان - نصف القرآن - الأول
2. احمد عبد عويد  - العراق - نصف القرآن - الثاني
3. حبيب الله - إندونيسيا - نصف القرآن - الثالث
4. اميرخان شاهرخي عبدالودود  - أفغانستان - نصف القرآن - الرابع
5. معمر عارفين - إندونيسيا - نصف القرآن - الخامس
6. لطفية مفتاح الجنة - إندونيسيا - نصف القرآن - السادس
7. عبدالرحمن  موسى - نيجيريا - نصف القرآن - السابع
 
فرع ربع القرآن:
1. إحسان نور - إندونيسيا - ربع القرآن - الأول
2. شفاء فوزة الجنة  - إندونيسيا - ربع القرآن – الثاني

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