وزير أفغاني: قرار حظر عمل النساء بالمنظمات غير الحكومية لن يُلغى

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قال وزير الدولة لإدارة الكوارث الطبيعية في أفغانستان محمد عباس آخوند، إن حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية لن يُلغى.



جاءت تصريحات الوزير الأفغاني الوقت الذي زار فيه وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة أفغانستان الأسبوع الماضي، حيث اجتمع الوفد خلال زيارته مع السلطات الأفغانية بهدف إزالة القيود المفروضة على أساس النوع الاجتماعي المفروضة على النساء والفتيات الأفغانيات. وذلك بحسب ما ذكرت وكالة أنباء خامة برس اليوم الأربعاء.



بدوره، قال جوزيب بوريل فونتيليس الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، إن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سيقفان إلى جانب النساء والفتيات الأفغانيات في جميع الظروف.



وبدوره، أفاد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية -في مؤتمر صحفي الليلة الماضية- بأن تقييد الموظفات العاملات في المنظمات غير الحكومية قد تسبب في انخفاض بنسبة 80% في أنشطة منظمات الإغاثة في أفغانستان في الماضي القريب.