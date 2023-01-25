وزيرة الدفاع الإسبانية: مستعدون لإرسال دبابات ألمانية الصُنع إلى أوكرانيا

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أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، اليوم الأربعاء أن مدريد مستعدة لإرسال دبابات قتال من طراز (ليوبارد 2) ألمانية الصُنع إلى أوكرانيا، بعد أن وافقت برلين على السماح لحلفائها بحلف شمال الأطلسي (ناتو) بإرسالها إلى أوكرانيا.



وأوضحت وزيرة الدفاع الإسبانية -بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية- أن الحكومة الإسبانية ستعمل بالتنسيق مع حلفائها الغربيين في مساعدة أوكرانيا في صد الهجوم الروسي.



جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد شجعت حلفائها بالناتو على البدء في تدريب القوات الأوكرانية على كيفية تشغيل الدبابات، فضلا عن المساعدة في صيانتها.



وخلال الأسابيع الأخيرة، وعدت الدول الغربية بتقديم المزيد من الآليات العسكرية لدعم أوكرانيا ضد روسيا. فيما ضغطت بولندا بشكل خاص على ألمانيا لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.