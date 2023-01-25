واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات دخول نيجيريين إلى أراضيها بسبب تقويض الديمقراطية

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أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن فرض قيود على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أفراد في نيجيريا؛ بسبب تورطهم في تقويض العملية الديمقراطية بالانتخابات النيجيرية الأخيرة.



وأفاد بلينكن - في بيان صحفي نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أنه بموجب قانون الهجرة والجنسية، سيتم اعتبار هؤلاء الأفراد غير مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، حيث يُعتقد بأنهم مسئولون عن تقويض الديمقراطية في نيجيريا أو متواطئون في ذلك، خلال الفترة التي تسبق انتخابات نيجيريا (الرئاسية والعامة) لعام 2023 وخلالها وبعدها.



وقد يخضع بعض أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص أيضا لمثل هذه القيود، واعتبارهم غير مؤهلين للحصول على تأشيرات للولايات المتحدة بموجب هذه السياسة.



كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن قيود التأشيرة المعلنة خاصة بأفراد معينين وليست موجهة إلى الشعب النيجيري أو حكومة نيجيريا، وأن القرار إنما يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم التطلعات النيجيرية لمكافحة الفساد وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.