نائب محافظ المنيا يتفقد كوبرى الملك فاروق ويوجه بإعداد مقايسة لتنفيذ إصلاحه

تفقد الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ كوبرى الملك فاروق (كوبرى المنيا العلوي)، أعلى الإبراهيمية، لمتابعة أعمال الإصلاح "المؤقتة" والتى جرى تنفيذها عقب حدوث كسر فى سور الكوبرى، وذلك كإجراء سريع ومؤقت للحفاظ على سلامة المواطنين، جاء ذلك فى ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بضرورة المتابعة المستمرة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها

رافق المحافظ اللواء هانى بدوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حيث وجه نائب المحافظ بإعداد مقايسة فنية لتنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة تركيب السور مرة اخرى بالكفاءة والجودة المناسبين، كما شدد نائب المحافظ على الاهتمام بأعمال النظافة أعلى الكوبرى وكذلك رفع الاشغالات بالمنطقة المحيطة بالكوبرى وأماكن عبور المشاة.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا قد نفذت أعمال الإصلاح المؤقت لسور الكوبرى، كحل سريع وعاجل لتفادى تعرض المارة لأية مخاطر ولحين إجراء أعمال الإصلاح النهائية.